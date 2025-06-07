"Павутина" в дії: СБУ показала нове відео успішного удару по стратегічній авіації РФ

фото: скриншот із відео

Служба безпеки України оприлюднила нове унікальне відео зі спецоперації "Павутина", на якому зафіксовано повний маршрут одного із FPV-дронів — від вильоту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

На відео чітко видно, як безпілотник долає значну відстань і без перешкод проникає на територію ворожого летовища, де вже підіймається дим від раніше знищених літаків.

СБУ завдала таких ударів одразу по чотирьох військових аеродромах російських окупантів: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно здійснює ракетні обстріли українських міст.

Операцією особисто керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

За попередніми підрахунками, вартість техніки, знищеної в ході спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповідав, що ця спецоперація відбувалась одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. За його словами, це не просто удар по авіації, це "потужний ляпас по могутності й терористичній сутності Росії".

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