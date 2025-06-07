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07 червня 2025, 16:28

Президент нагородив 188 військовослужбовців – більшість із них посмертно

07 червня 2025, 16:28
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фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 188 військовослужбовців

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, передає RegioNews.

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІ і ІІІ ступенів та Данила Галицького, а також медалі За військову службу Україні, Захиснику Вітчизни та За врятоване життя.

Нагадаємо, у травні Зеленський відзначив державними нагородами майже півтисячі прикордонників.

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