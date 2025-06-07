Президент наградил 188 военнослужащих – большинство из них посмертно

фото: Офис Президента

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, За мужество ІІ и ІІІ степеней и Даниила Галицкого, а также медали За военную службу Украины, Защитнику Отечества и За спасенную жизнь.

Напомним, в мае Зеленский отметил государственными наградами около полутысячи пограничников.