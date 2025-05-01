Зеленський відзначив державними нагородами майже півтисячі прикордонників

фото: ДПСУ

З нагоди Дня прикордонника Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 487 військовослужбовців Державної прикордонної служби, з яких 126 — посмертно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Окремим указом звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому лейтенанту Ростиславу Кондричу.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, державними нагородами відзначено 486 прикордонників, з них 126 — посмертно.

Вони нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

"Указом Президента України №251/2025 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому лейтенанту Кондричу Ростиславу Валерійовичу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.