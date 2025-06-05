Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри

фото: Top Rank

У четвер, 5 червня, український чемпіон світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри

Про це боксер повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

"У житті будь-якого спортсмена настає день, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день наступив", – сказав він.

Ломаченко подякував Богу, а також своєму батькові. За його словами, він навчив його не лише мистецтву боксу, а й бути прикладом для своїх дітей.

Свого менеджера Егіса Клімаса він назвав "найкращим менеджером у світі", який став другом та частиною сім'ї.

Окрім того спортсмен висловив вдячність США та усім фанатам боксу.

Зазначимо, 37-річний боксер востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Після цього бою спортсмен проходить реабілітацію через травму спини.

Що відомо про кар'єру боксера

Василь Ломаченко — один із найуспішніших боксерів сучасності.

За свою кар'єру він володів чемпіонськими титулами WBO у напівлегкій та другій напівлегкій вазі, а також WBA, WBO, WBC та IBF у легкій вазі.

На аматорському рівні Ломаченко — дворазовий олімпійський чемпіон (Пекін-2008, Лондон-2012) і колишній лідер рейтингу pound-for-pound за версією The Ring (2018–2019).

Нагадаємо, раніше ще один український боксер Олександр Усик підтвердив, що завершує професійну кар'єру. Спортсмен назвав також ідеального суперника для останнього бою.