Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
У четвер, 5 червня, український чемпіон світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри
Про це боксер повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.
"У житті будь-якого спортсмена настає день, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день наступив", – сказав він.
Ломаченко подякував Богу, а також своєму батькові. За його словами, він навчив його не лише мистецтву боксу, а й бути прикладом для своїх дітей.
Свого менеджера Егіса Клімаса він назвав "найкращим менеджером у світі", який став другом та частиною сім'ї.
Окрім того спортсмен висловив вдячність США та усім фанатам боксу.
Зазначимо, 37-річний боксер востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Після цього бою спортсмен проходить реабілітацію через травму спини.
Що відомо про кар'єру боксера
Василь Ломаченко — один із найуспішніших боксерів сучасності.
За свою кар'єру він володів чемпіонськими титулами WBO у напівлегкій та другій напівлегкій вазі, а також WBA, WBO, WBC та IBF у легкій вазі.
На аматорському рівні Ломаченко — дворазовий олімпійський чемпіон (Пекін-2008, Лондон-2012) і колишній лідер рейтингу pound-for-pound за версією The Ring (2018–2019).
Нагадаємо, раніше ще один український боксер Олександр Усик підтвердив, що завершує професійну кар'єру. Спортсмен назвав також ідеального суперника для останнього бою.