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05 июня 2025, 15:16

Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

05 июня 2025, 15:16
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фото: Top Rank
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В четверг, 5 июня, украинский чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры

Об этом боксер сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

"В жизни любого спортсмена наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день наступил", – сказал он.

Ломаченко поблагодарил Бога, а также своего отца. По его словам, он научил его не только искусству бокса, но и являться примером для своих детей.

Своего менеджера Эгиса Климаса он назвал "лучшим менеджером в мире", ставшим другом и частью семьи.

Кроме того, спортсмен выразил благодарность США и всем фанатам бокса.

Отметим, 37-летний боксер последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. После этого боя спортсмен проходит реабилитацию из-за травмы спины.

Что известно о карьере боксера

Василий Ломаченко – один из самых успешных боксеров современности.

За свою карьеру он владел чемпионскими титулами WBO в полулегком и втором полулегком весе, а также WBA, WBO, WBC и IBF в легком весе.

На любительском уровне Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008, Лондон-2012) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound по версии The Ring (2018-2019).

Напомним, ранее еще один украинский боксер Александр Усик подтвердил, что завершает профессиональную карьеру. Спортсмен также назвал идеального соперника для последнего боя.

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