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30 квітня 2025, 20:40

Усик у кіно: вийшов трейлер фільму "Розгромна машина"

30 квітня 2025, 20:40
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фото: скриншот із відео
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Кінокомпанія A24 опублікувала перший трейлер спортивної драми "Розгромна машина" (The Smashing Machine), у якій одну з головних ролей виконує Олександр Усик

Про це повідомило Variety, інформує RegioNews.

Фільм режисера Бенні Сафді розповідає історію злету й падіння американської зірки UFC Марка Керра – його на екрані втілює Двейн Джонсон.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик виконує у фільмі роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Також у фільмі зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович.

Основні зйомки фільму тривали у період з 21 травня по 22 липня 2024 року в США і Японії.

Прем'єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року.

Для Олександра Усика – це вже третя роль у кіно. У 2017 році він зіграв у спортивній драмі "Правило бою" режисера Олексія Шапарєєва, а у 2019 – у фільмі "Папаченко".

Нагадаємо, нещодавно авторитетний кубинський наставник Педро Діас назвав Олександра Усика найкращим боксером всіх часів.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу 19 липня. Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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