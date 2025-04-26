Відомий тренер зізнався, хто з українських боксерів став його улюбленцем

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Про це пише Sport-Express із посиланням на ютуб-каналі Віктора Ялимова, передає RegioNews.

За словами Діаса, це володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

"Для мене це Олександр Усик. Я все життя говорив про двох бійців нашого часу. Для мене найбільший боксер у світі – це Олександр Усик. Він зібрав у собі найкращі технічні, тактичні та змагальні якості", – сказав відомий тренер.

Крім того, він дуже розумний, зазначив Діас. Каже, Усику вдалося підкорити дві найважчі вагові категорії боксу. Він домігся всіх титулів, яких тільки можна досягти.

Нагадаємо, український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу 19 липня. Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".