Зрадницю, яка під час окупації Харківщини працювала в "народній міліції", засудили до 15 років ув’язнення

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Холодногірський районний суд міста Харкова засудив до 15 років позбавлення волі колишню працівницю правоохоронного органу Харківщини, яка під час окупації Ізюма активно співпрацювала з росіянами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що у березні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога. Разом із іншими колаборантами вона зустрічала колони окупантів у центрі Ізюму, вказувала місця розташування державних установ та активно сприяла діяльності російських загарбників.

За свою "службу" жінка отримала посаду у новоствореній так званій "народній міліції". Вона проводила "слідчі дії", патрулювала вулиці, зокрема місцевий ринок.

Під час деокупації Ізюму колаборантка втекла разом з російськими військами.

"Рішенням суду її визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала російського агента, який служив у Нацгвардії.