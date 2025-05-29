На Рівненщині ДБР затримало правоохоронця, який за 1200 доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на хабарництві правоохоронця з Рівненщини, який за винагороду «не знаходив» військовозобов’язаних, оголошених в розшук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, він пропонував угоду – за 1200 доларів США відобразити у документах начебто про невдалі результати пошуку. В іншому випадку їх мали затримати та доставити до ТЦК.

Правоохоронця затримали "на гарячому" під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Корупціонеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть керівників ТЦК – їм загрожує до 12 років позбавлення волі.