ГБР расследует более 2,6 тыс. дел об измене и коллаборационизме

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С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований (ГБР) ведет беспрецедентную борьбу с внутренними угрозами национальной безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По состоянию на июнь 2025 года ведомство расследовало 2 тысячи 634 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности Украины, в частности:

• 1 тыс. 836 производств - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины),

• 623 производства – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины),

• 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

• 38 производств – по поводу препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ст. 114-1 УК Украины)

• 33 производства – по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины).

В рамках этих производств 1,4 тыс. человек получили уведомление о подозрении, 515 человек объявлены в розыск.

Напомним, в Киеве ГБР задержал бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда.