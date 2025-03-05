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05 березня 2025, 20:43

Зрадили Україну: кого Мінспорту позбавило спортивних звань

05 березня 2025, 20:43
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фото: Getty Images
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Міністерство молоді та спорту позбавило спортивних звань низку спортсменів. Зокрема ексфутболіста Анатолія Тимощука, ексзахисника Динамо Каху Каладзе та шахіста Сергія Карякіна

Про це йдеться в наказі №1181, де опублікований повний список спортсменів, повідомляє RegioNews.

Згідно з наказом, 21 спортсмена позбавлено звання "Майстер спорту України". Також 8 спортсменів позбавлено звань "Майстер спорту України міжнародного класу".

Карякіна і Тимощука позбавили звань "Заслужений майстер спорту України".

Що відомо про Тимощука, Карякіна та Каладзе

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України. Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Шахіст Сергій Карякін, який народився у Сімферополі та виступав за збірну України, став членом ради федерації Росії від тимчасово окупованого Криму. У 28 лютого 2024 року Карякін відвідав зруйновану росіянами Авдіївку на Донеччині.

Каха Каладзе – грузинський політик. На початку 1998 року Каладзе переїхав до Києва й 2,5 роки грав у київському Динамо, де зіграв у 63 матчах, перш ніж переїхав до італійського Мілана. Нині він мер Тбілісі і один із лідерів правлячої проросійської партії Грузинська мрія.

Нагадаємо, нещодавно менеджер футбольного клубу "Карпати" втік за кордон.

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