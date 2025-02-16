Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК

фото: Валерій Кондратьєв

Нападник БК «Дніпро» та збірної України з баскетболу Володимир Конєв не зміг дістатись у ЄС на матчі відбору до Євробаскета-2025 через затримання ТЦК

Як передає RegioNews, про це повідомив у Фейсбуці президент баскетбольного клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв.

За його словами, гравця команди Володимира Конєва зняли з поїзда, яким він їхав у Латвію на матч збірної України, та доставили до луцького ТЦК та СП.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" – Володимир Конєв і Daniil Sypalo – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин", - йдеться у повідомленні.

Валерій Кондратьєв звернувся до очільників Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету та Федерації баскетболу України з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві дозвіл на виїзд за кордон.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК. Скандальне відео побиття потрапило у мережу.