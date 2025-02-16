14:04  16 лютого
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
11:59  16 лютого
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
09:25  16 лютого
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2025, 14:04

Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК

16 лютого 2025, 14:04
Читайте также на русском языке
фото: Валерій Кондратьєв
Читайте также
на русском языке

Нападник БК «Дніпро» та збірної України з баскетболу Володимир Конєв не зміг дістатись у ЄС на матчі відбору до Євробаскета-2025 через затримання ТЦК

Як передає RegioNews, про це повідомив у Фейсбуці президент баскетбольного клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв.

За його словами, гравця команди Володимира Конєва зняли з поїзда, яким він їхав у Латвію на матч збірної України, та доставили до луцького ТЦК та СП.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" – Володимир Конєв і Daniil Sypalo – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин", - йдеться у повідомленні.

Валерій Кондратьєв звернувся до очільників Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету та Федерації баскетболу України з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві дозвіл на виїзд за кордон.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК. Скандальне відео побиття потрапило у мережу.

ТЦК спорт баскетболіст поїзд затримання Луцьк
Ще два бої: Усик розповів, коли завершить кар'єру боксера
13 лютого 2025, 21:33
Суїцид у Хмельницькому ТЦК: чоловік перерізав горло канцелярським ножем
13 лютого 2025, 19:05
У Луцьку в школі у руках учня вибухнув iPhone
13 лютого 2025, 04:17
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо
16 лютого 2025, 14:47
Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів
16 лютого 2025, 14:28
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
Війська РФ вдарили по Донеччині, загинули двоє цивільних
16 лютого 2025, 13:30
На Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК
16 лютого 2025, 12:57
Росіяни атакували дроном поліцейських у Херсоні, є поранені
16 лютого 2025, 12:35
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
16 лютого 2025, 11:59
"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС
16 лютого 2025, 11:09
В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули
16 лютого 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »