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За словами українського лідера, Україна та РФ домовилась про новий обмін полоненими. Також обидві делегації обмінялись документами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Таку заяву президент України зробив під час пресконференції на саміті "Бухарестської дев’ятки". За його словами, українська делегація передала відповідні документи російській стороні через турецьких посередників. Зараз готується наступне звільнення військовополонених.

Також в ОП повідомили, що українська сторона передала списки сотні українських дітей, яких викрала РФ. Як цитує журналіст The Economist Олівер Керрол, голова російської делегації Мединський відповів таким чином:

"Досить кидатися божевільними цифрами. Ми повернемо всіх, хто перебуває у Російській Федерації. Жодного викрадення людей немає. Російські солдати не викрадають. Вони врятували їх лише тому, що їхнє життя було під загрозою. Не влаштовуйте шоу для європейських бездітних бабусь".

Нагадаємо, українську делегацію в Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров. Президент Зеленський раніше вже наголошував, що в Україні є три умови: припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей.