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По словам украинского лидера, Украина и РФ договорились о новом обмене пленными. Также обе делегации обменялись документами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Такое заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции на саммите "Бухарестской девятки". По его словам, украинская делегация передала соответствующие документы российской стороне через турецких посредников. Сейчас готовится следующее увольнение военнопленных.

Также в ОП сообщили, что украинская сторона передала списки сотни украинских детей, похищенных РФ. Как цитирует журналист The Economist Оливер Кэррол, глава российской делегации Мединский ответил следующим образом:

"Довольно бросаться безумными цифрами. Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают. Они спасли их только потому, что их жизнь была под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских бездетных бабушек".

Напомним, украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров. Президент Зеленский ранее уже отмечал, что в Украине есть три условия: прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.