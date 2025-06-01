Стало відомо, хто очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі 2 червня

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок, червня і повідомив, хто очолить українську делегацію

Як передає RegioNews, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського перша умова – повне й безумовне припинення вогню. Друга – звільнення полонених. Третя – повернення викрадених дітей.

Також він додав, що нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україні не варто відмовлятися від переговорів з Росією у Стамбулі.