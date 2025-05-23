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23 травня 2025, 17:27

Обмін 1000 на 1000: перші 390 українських воїнів повернулись додому - Зеленський

23 травня 2025, 17:27
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Фото: ОП
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За словами президента, скоро відбудеться продовження обміну. Серед воїнів, які вже повернулись додому, є ті, які у ворожому полоні були з 2022 року

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, про що Україна та РФ домовилися під час переговорів у Туреччині. За словами Володимира Зеленського, 23 травня повернули 390 людей. У суботу та неділю очікується продовження обміну.

"Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині", - сказав президент.

Крім того, в Офісі президента України говорили про те, що серед повернених воїнів є ті, які знаходились у полоні з 2022 року.

Нагадаємо, напередодні у службі розвідки казали про те, що Україна вже передала Москві списки для обміну полонених 1000 на 1000. У Кремлі підтвердили цю інформацію. Згодом президент США Дональд Трамп теж заявляв, що Україна та РФ завершили домовленості про цей обмін.

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