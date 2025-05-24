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24 травня 2025, 13:56

Другий день обміну у форматі "1000 на 1000": в Україну повернулися ще 307 захисників

24 травня 2025, 13:56
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фото: Володир Зеленський
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В суботу, 24 травня, відбувся другий етап обміну полоненими "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 українських військових

Про це передає RegioNews із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни української армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", – зазначив президент.

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший етап обміну полоненими України та РФ у форматі "1000 на 1000". Повернулись в Україну 390 людей.

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