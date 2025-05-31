15:45  31 травня
На Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
08:45  31 травня
У Хмельницькому вантажівка на смерть збила пішохода
UA | RU
UA | RU
31 травня 2025, 16:20

Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харкова та області

31 травня 2025, 16:20
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічної атаки на Харків та область пошкоджені підприємства, житлові будинки, СТО та автівки. Постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Харкову дронами близько 03:00. У Шевченківському районі міста зафіксоване влучання по автосервісу. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджені приміщення та транспортні засоби.

"У Київському районі пошкоджено будівлі підприємства. 44-річна жінка, що мешкає неподалік місця удару, зазнала гострого шоку", — йдеться в повідомленні.

Також вночі вісім БпЛА вдарили по місту Ізюм. Пошкоджені адміністративні приміщення та авто хлібокомбінату, щонайменше 20 житлових будинків. Через обстріл отримав поранення чоловік.

Крім того, вчора о 19:40 війська РФ завдали ракетний удар по селищу Васищеве. Ворожа ракета Х-35 влучила по присадибній ділянці. У населеному пункті пошкоджені понад 10 домоволодінь. Через атаку 67-річна жінка та чоловік 69 років зазнали гострої реакції на стрес.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.

Нагадаємо, 31 травня, російські війська скинули КАБи на околиці Харкова. Пошкоджене підприємство, поранення дістали троє мирних мешканців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли Харків Харківська область атака постраждалі руйнування
Росіяни вбили 5 та поранили 9 жителів Донеччини
31 травня 2025, 11:50
На Херсонщині через російські обстріли загинули 3 цивільних, 10 людей постраждали
31 травня 2025, 10:10
Армія РФ скинула на Запорізьку область 40 авіабомб: є жертва, поранений та руйнування
31 травня 2025, 09:46
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Сили оборони уразили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"
31 травня 2025, 17:00
На Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
31 травня 2025, 15:45
Заступник ОП Татаров намагався отримати доступ до телефонів Портнова, якого вбили в Іспанії
31 травня 2025, 15:00
Ворог значно активізувався та наступає на Запорізькому напрямку, — Сирський
31 травня 2025, 14:25
Окупанти атакували Оріхів: поранений мирний житель
31 травня 2025, 13:55
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
31 травня 2025, 13:15
Жителів Полтавщини попередили про вибухи та стрілянину
31 травня 2025, 12:40
РФ скинула КАБи на околиці Харкова: пошкоджене підприємство, постраждали цивільні
31 травня 2025, 12:15
Росіяни вбили 5 та поранили 9 жителів Донеччини
31 травня 2025, 11:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »