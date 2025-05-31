Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харкова та області

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок нічної атаки на Харків та область пошкоджені підприємства, житлові будинки, СТО та автівки. Постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Харкову дронами близько 03:00. У Шевченківському районі міста зафіксоване влучання по автосервісу. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджені приміщення та транспортні засоби.

"У Київському районі пошкоджено будівлі підприємства. 44-річна жінка, що мешкає неподалік місця удару, зазнала гострого шоку", — йдеться в повідомленні.

Також вночі вісім БпЛА вдарили по місту Ізюм. Пошкоджені адміністративні приміщення та авто хлібокомбінату, щонайменше 20 житлових будинків. Через обстріл отримав поранення чоловік.

Крім того, вчора о 19:40 війська РФ завдали ракетний удар по селищу Васищеве. Ворожа ракета Х-35 влучила по присадибній ділянці. У населеному пункті пошкоджені понад 10 домоволодінь. Через атаку 67-річна жінка та чоловік 69 років зазнали гострої реакції на стрес.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.

Нагадаємо, 31 травня, російські війська скинули КАБи на околиці Харкова. Пошкоджене підприємство, поранення дістали троє мирних мешканців.