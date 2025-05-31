Комбінований удар по Україні: ППО збила три ворожі ракети та майже 70 дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 травня окупаційні війська запустили по Україні 114 засобів повітряного нападу — ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 69 ворожих БпЛА та три керовані авіаційні ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару ворога стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. Відомо, що Росія спрямувала на Україну:

107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;

два реактивні ударні БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області;

дві зенітні керовані ракети С-300 із Курської області;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого комбінованого удару були зафіксовані влучання у 13 локаціях.

Нагадаємо, на Миколаївщині зенітники знищили два ударні БпЛА типу "Shahed 131/136".