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У 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат. Робота над знищенням резервів окупантів триває

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він підкреслив, що Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу зі знищення ворога.

"Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни. Слава Україні!", — наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, днями Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.