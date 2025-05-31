Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 31 мая

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера, 30 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 250 российских захватчиков, две РСЗО, одну систему ПВО, два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артсистемы, 145 БпЛА оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 987 тысяч солдат.

Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась более 190 тысяч солдат.