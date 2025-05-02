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02 травня 2025, 16:16

В "Армія+" стартувало опитування про умови у військових шпиталях

02 травня 2025, 16:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У мобільному застосунку "Армія+" розпочалося нове опитування, яке стосується стану безбар'єрності у військових шпиталях

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що мета такого опитування – зібрати зворотний зв'язок від військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію.

Опитування містить 19 запитань і буде доступне для проходження до 14 травня. Його результати стануть основою для вдосконалення інфраструктури шпиталів, покращення умов реабілітації, відновлення та загального комфорту військових пацієнтів.

"Держава має якісно супроводжувати людину у війську. Це також стосується і лікування у шпиталі, бо у такі моменти військові є найбільш чутливими. Простір для відновлення має бути таким, щоб військові одужували якомога швидше та без жодного дискомфорту", – підкреслила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

З моменту запуску застосунку "Армія+" було проведено вже 12 опитувань, на які в середньому реагує близько 20 тисяч користувачів.

Завдяки цим ініціативам вдалося, зокрема, оновити стратегію забезпечення сухими пайками, а також змінити керівництво Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно в мобільному застосунку "Армія+" з'явився новий сервіс для українських військовослужбовців — можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку "Дія".

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Міноборони військові реабілітація лікарні лікування Армія+
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