15:59  30 мая
На Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий
16:59  30 мая
В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
19:11  30 мая
В Украине резко возросла смертность среди гражданских
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 19:59

В Украине изменили порядок выплат военнослужащим и их семьям

30 мая 2025, 19:59
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правительство утвердило изменения в порядок предоставления единовременной денежной помощи военнослужащим, военнообязанным, резервистам и членам их семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В документе указано, что в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения с военной службы, днем возникновения права на пособие является дата составления актовой записи о смерти.

Аналогичные нормы распространяются на военнообязанных и резервистов.

Для лиц, пропавших без вести, чья смерть позже зарегистрирована официально, правом на помощь можно воспользоваться с даты составления актовой записи о смерти, содержащейся в свидетельстве.

"Постановление внедряет единый подход к выплате пособий в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что украинской армии не хватает более 400 миллиардов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выплаты Минобороны военнообязанные документ
В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
30 мая 2025, 16:59
В Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ
16 мая 2025, 20:53
В "Армия+" стартовал опрос об условиях в военных госпиталях
02 мая 2025, 16:16
Все новости »
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
В Полтавской области 13-летний мальчик получил удар током на железной дороге
30 мая 2025, 19:55
Российские военные атаковали дронами Херсон, есть раненые
30 мая 2025, 19:49
На Полтавщине в пруду нашли тело человека
30 мая 2025, 19:45
В Сумской области эвакуировали более 500 человек
30 мая 2025, 19:41
Эксперт предупредил украинцев о возможных отключениях света летом
30 мая 2025, 19:25
В Украине резко возросла смертность среди гражданских
30 мая 2025, 19:11
Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине
30 мая 2025, 18:43
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных
30 мая 2025, 18:33
Во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений
30 мая 2025, 17:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »