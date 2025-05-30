В Украине изменили порядок выплат военнослужащим и их семьям

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Правительство утвердило изменения в порядок предоставления единовременной денежной помощи военнослужащим, военнообязанным, резервистам и членам их семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В документе указано, что в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения с военной службы, днем возникновения права на пособие является дата составления актовой записи о смерти.

Аналогичные нормы распространяются на военнообязанных и резервистов.

Для лиц, пропавших без вести, чья смерть позже зарегистрирована официально, правом на помощь можно воспользоваться с даты составления актовой записи о смерти, содержащейся в свидетельстве.

"Постановление внедряет единый подход к выплате пособий в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что украинской армии не хватает более 400 миллиардов гривен.