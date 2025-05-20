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20 травня 2025, 15:42

Нардеп заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів

20 травня 2025, 15:42
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фото: ілюстративне
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На фінансування українських військових не вистачає понад 400 мільярдів гривень

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, ситуація один в один, як з минулим роком, коли видатки на оборону у Бюджеті вже значно перевищують заплановані.

"Я писав, що у бюджеті не вистачає на військові видатки мінімум 200 млрд. Так ось, я помилився. Сума необхідних змін у бюджет-2025 буде як мінімум удвічі більшою: треба буде знайти від 400-500 млрд грн. Ситуація один в один з минулим роком, коли видатки на оборону у Бюджеті вже значно перевищують заплановані", – написав нардеп.

Железняк додав, що Кабмін ініціюватиме відповідні зміни до закону про держбюджет на 2025 рік після завершення 8-го перегляду програми співпраці з МВФ, яке очікується у червні.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що потрібно закінчувати війну із РФ.

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