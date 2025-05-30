За сутки Силы обороны ликвидировали более 1100 россиян, - Генштаб
За прошедшие сутки, 29 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 140 российских захватчиков, по одной системе РСЗО и ПВО, танк, две ББМ, 35 артсистем, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 986 тысяч солдат.
Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась более 190 тысяч солдат.
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