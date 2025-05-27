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27 травня 2025, 11:15

У Дніпрі судитимуть екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн грн

27 травня 2025, 11:15
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишньої голови Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії, яка внесла недостовірні відомості до декларації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, під час декларування доходів за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, що належать її чоловікові. Крім того, вона не зазначила дохід чоловіка та його активи на банківських рахунках.

Встановлено також, що відомості щодо власних активів обвинуваченої не відповідають дійсності.

Загальна вартість незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 млн гривень.

Посадовиці загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі суддя на смерть збив людину.

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Дніпро Дніпропетровська область МСЕК ДБР декларацїї
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