фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примушував підлеглих військовослужбовців працювати на приватному будівництві для своїх родичів. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Командира в/ч обвинувачено у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, підполковник із 2022 року змушував підлеглих будувати котеджі для своєї матері та тещі, погрожуючи відправкою на фронт у разі відмови. Військові періодично залишали частину для роботи на будівництві, хоча формально залишались на службі й отримували грошове забезпечення. У листопаді 2024 року ДБР провело обшуки, вилучило документи, телефони й чорнові записи. Сума збитків – понад 500 тис. грн. З метою їх відшкодування поданий цивільний позов.