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В Україні фіксують зміну вартості молодої капусти. Лише за тиждень ціна змінилась на 20%

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

На українському ринку знову фіксують зниження цін на ранню білоголову капусту. Це пояснюють збільшенням кількості пропозицій нового врожаю. При цьому попит лишається невисоким.

Зараз білоголову капусту нового сезону продають за ціною 24-32 гривні за кілограм. Минулого тижня середня вартість була на 20% вища. Однак попри це зниження вартості, ціна на капусту врожаю 2025 року нині залишається приблизно у 3,6 раза вищою порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Основною причиною негативного цінового коригування у цьому сегменті виробники називають сезонне зростання пропозиції овочів нового врожаю, а також досить низький попит на цю продукцію", - кажуть фахівці.

Нагадаємо, що також стала дешевша ріпчаста цибуля. Після нещодавнього подорожчання ціна починає падати. Тепер українські фермери стали відвантажувати ріпчасту цибулю по 16-26 гривень за кілограм.