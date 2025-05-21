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В Україні змінилась вартість вершкового масла. Особливо це відчутно, якщо порівнювати сьогоднішні цінники з цінниками минулого року

Про це повідомляє AgroWeek, передає RegioNews.

У квітні 2025 року зафіксували подорожчання вершкового масла на 0,8% (за 200 грамів). Тобто, тепер середня вартість пачки дорівнює 107,98 гривні. У березні це було 107,81 гривні. Тож, показник зріс не дуже суттєво. Однак якщо порівнювати з минулим роком, можна побачити, як змінилась ціна.

За рік вартість вершкового масла в Україні зросла на 35,8%. Адже минулого року у квітні середня вартість пачки на 200 грамів продукту дорівнювала 79,05 гривні в середньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання борщу в Україні. Тепер на те, щоб приготувати борщ потрібно в середньому 232 гривні. Минулого місяця показник був на рівні 195 гривень.