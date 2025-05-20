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В Україні подорожчали різні види риби. Зокрема, той вид, який вважається найбільш доступнішим

Про це повідомляє agronews.ua, передає RegioNews.

Одним з найбільш доступних видів риби в Україні зараз є короп. При цьому і він подорожчав. У квітні кілограм коштував 149,30 гривень, а в травні — середня вартість зросла вже до 168,05 гривні. Потрощений короп подорожчав ще більше: з 194,93 гривні до 213,05 гривні за кілограм, що становить зростання на 9,3%.

Слабосолоний оселедець у травні подорожчав з 192,70 гривні до 194,37 гривні. Свіжоморожена скумбрія навпаки подешевшала: з квітневих 210,20 гривні ціна впала до 206,55 гривні.

Нагадаємо, що в Україні суттєво подешевшала рання капуста. У травні капуста нового врожаю пропонується до продажу в межах 30-40 гривень за кілограм. Це на 37% менше, аніж наприкінці квітня.