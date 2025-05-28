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Перші ціни на черешню в Україні стали для багатьох шоком. Проте тепер вартість починає стабілізуватись

Про це повідомляє AgroTimes, передає RegioNews.

Ще нещодавно повідомлялось про "космічні" ціни на черешню в українських магазинах. В деяких випадках вартість становила 1400-1500 гривень за кілограм. Тепер фахівці вже говорять про зниження ціни.

Якщо лише день тому середня вартість була 200 гривень, то тепер середня ціна становить 150 гривень за кілограм. Тобто, поступово ягода почитає стабілізуватись у вартості.

Експерти пояснили високий рівень цін тим, що були заморозки під час цвітіння кісточкових. Така погода затримала достигання фруктів на три тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання яблук. У травні середній показник вже на рівні 52,99 гривні за кілограм. У травні минулого року середня ціна становила 26,61 гривні. Тобто, це подорожчання приблизно на 100% за рік.