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В Украине фиксируется изменение стоимости молодой капусты. Только за неделю цена изменилась на 20%

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

На украинском рынке снова фиксируют снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Это объясняют увеличением количества предложений нового урожая. При этом спрос остается низким.

Сейчас белокочанную капусту нового сезона продают по цене 24-32 гривны за килограмм. На прошлой неделе средняя стоимость была на 20% выше. Однако, несмотря на снижение стоимости, цена на капусту урожая 2025 года в настоящее время остается примерно в 3,6 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Основной причиной негативной ценовой корректировки в этом сегменте производители называют сезонный рост предложения овощей нового урожая, а также достаточно низкий спрос на эту продукцию", – говорят специалисты.

Напомним, что также стал более дешевый репчатый лук. После недавнего удорожания цена начинает падать. Теперь украинские фермеры стали отгружать репчатый лук по 16-26 гривен за килограмм.