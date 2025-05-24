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Ще нещодавно цибуля навіть дорожчала. Тепер фермери почали "скидати" вартість

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні різко зменшились ціни на ріпчасту цибулю після нещодавнього подорожчання. Тепер українські фермери почали відвантажувати ріпчасту цибулю по 16-26 гривень за кілограм. При цьому минулого тижня вартість не опускалась нижче за 18 гривень. Лише за тиждень ціни впали в середньому на 12%.

Експерти пояснюють це тим, що пропозиція велика, проте якість лишає бажати кращого. Внаслідок цього закупівлі скорочуються.

"Учасники ринку налаштовані доволі песимістично, оскільки якість продукції у сховищах продовжує погіршуватися, а попит у цьому сегменті залишається невисоким", - кажуть аналітики EastFruit.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання яблук в Україні. Ціни в середньому сягають 70 гривень за кілограм. Попри те, що ще у квітні цього року це було 46,97 гривні за кілограм, а в травні середній показник уже 52,99 гривні.