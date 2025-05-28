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28 травня 2025, 20:50

Росія запропонувала Україні "другий раунд" переговорів: коли це може статися

28 травня 2025, 20:50
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У Кремлі заявили, що Росія готова провести з Україною ще одні переговори. Статися це може найближчим часом

Про це повідомляють росЗМІ, передає RegioNews.

За словами очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, РФ запропонувала Україну провести "другий раунд" переговорів. Він зазначив, що це пропонується зробити у Стамбулі (Туреччина) у понеділок, 2 червня.

Лавров заявив, що російська сторона буде презентувати "російський меморандум щодо майбутнього мирного договору."

Варто підкреслити, що представники української влади поки що офіційно не прокоментували це.

Нагадаємо, що 15 травня у Туреччині відбулись переговори української та російської делегації. Росіяни досі не погодились на припинення вогню, проте сторонам вдалось узгодити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Перші українці за цими списками вже повернулись додому.

Що стосується переговорів, то журналісти повідомляли про шантаж з боку російської сторони. За словами представників міжнародних ЗМІ, голова російської делегації Мединський напряму погрожував Україні окупувати Суми та Харків, а також казав - "Росія може воювати вічно".

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