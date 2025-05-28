В Кремле заявили, что Россия готова провести с Украиной еще переговоры. Произойти это может в ближайшее время

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ предложила Украине провести "второй раунд" переговоров. Он отметил, что это предлагается сделать в Стамбуле (Турция) в понедельник, 2 июня.

Лавров заявил, что российская сторона будет презентовать "российский меморандум о предстоящем мирном договоре."

Следует подчеркнуть, что представители украинской власти пока официально не прокомментировали это.

Напомним, что 15 мая в Турции состоялись переговоры украинской и российской делегации. Россияне до сих пор не согласились на прекращение огня, однако сторонам удалось согласовать обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Что касается переговоров, то журналисты сообщали о шантаже со стороны российской стороны. По словам представителей международных СМИ, глава российской делегации Мединский напрямую угрожал Украине оккупировать Сумы и Харьков, а также говорил - "Россия может воевать вечно".