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Під час переговорів українською та російської делегації в Туреччині росіяни відверто вдались до шантажу. Зокрема, вони вимагали, щоб Україна вивела війська зі своєї ж території

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол, передає RegioNews.

Журналіст процитував слова голови російської делегації Мединського, які ті сказав під час переговорів з Україною. Помічник російського диктатора заявив, що РФ готова воювати стільки, скільки доведеться.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго готові воювати ви?", - цитує його журналіст.

Також вони заявили про умови для 30-денного припинення вогню. РФ вимагає, щоб Україна вивела війська зі своїх же регіонів — з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - цитує журналіст Мединського.

Нагадаємо, раніше в CNN з посиланням на американських чиновників писали про те, що цілі росіян особливо не змінились. За їхніми словами, попри заклики президента США Дональда Трампа припинити вогонь в Україні, росіяни планують докласти всіх зусиль, щоб "забрати все, що зможуть".