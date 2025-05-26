Трагічна статистика: відомо, скільки дітей вбила Росія в Україні

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Від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України більше ніж 2590 дітей постраждали внаслідок бойових дій

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 26 травня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 дітей загинули та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, 25 травня під час обстрілу міста Коростишів Житомирської області загинули троє дітей із однієї родини: два хлопчики віком 8 та 17 років і 12-річна дівчинка. Також травмовано ще одного 14-річного хлопчика.

Того ж дня у Харкові під час обстрілу поранено 14-річного хлопчика.

