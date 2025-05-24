фото: КШППВ

Про це передає RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема, ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Зазначається, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

У сьогоднішньому обміні додому повернулися 27 захисників Маріуполя.

Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 61 рік.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Нагадаємо, 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 українських військових. Загалом за два дні повернули 697 людей.