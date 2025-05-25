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25 травня 2025, 18:18

Після полону — пісня: захисник заспівав "Ніч яка місячна"

25 травня 2025, 18:18
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фото: Facebook/Володимир Зеленський
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Звільнений український захисник поділився своїм талантом і заспівав легендарну пісню "Ніч яка місячна"

Як інформує RegioNews зворушливим відео поділився Омбудсмен Дмитро Лубінець.

Після тривалого мовчання у полоні, ця щемка і водночас світла композиція стала символом свободи, надії і незламності духу нашого народу, зазначив обмудсман.

Нагадаємо, 25 травня завершено третю частину масштабного обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000". Україна повернула з полону 303 захисників.

За даними Координаційного штабу, триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян. Ще 536 осіб — повернули поза обмінами.

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