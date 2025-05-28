Військові моряки знищили 16 російських "шахедів"

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Раніше прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні України.