Військові моряки знищили 16 російських "шахедів"
Сьогодні вночі, 28 травня, військові моряки збили 16 ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Раніше прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні України.
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