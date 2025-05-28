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28 травня 2025, 07:06

ВМС України розповіли про загрозу ракетних ударів із моря

28 травня 2025, 07:06
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ілюстративне фото: росЗМІ
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У середу, 28 травня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2025 році російська армія втратила 185 тисяч солдат.

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