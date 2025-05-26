Прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що злагоджені дії бійців 5-го прикордонного загону засвідчили високу боєготовність та професіоналізм у протидії повітряним загрозам на північному напрямку.

Так, на Сумщині прикордонники ліквідували три дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" ("Герань-2"), один БпЛА типу "Ланцет", один апарат типу "Крило" та дев'ять FPV-дронів.

"У ніч на 26 травня Морська охорона ДПСУ успішно знищила ще 5 "shahed-131/136", які були спрямовані ворогом на південь України. Попри темряву та складні погодні умови, прикордонники вчасно виявили й уразили всі цілі штатним озброєнням", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня українська ППО збила 9 російських крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БпЛА.