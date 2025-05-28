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28 мая 2025, 09:00

Военные моряки уничтожили 16 российских "шахедов"

28 мая 2025, 09:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 28 мая, военные моряки сбили 16 вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Ранее пограничники показали, как сбили более 20 вражеских БпЛА на Севере и Юге Украины.

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