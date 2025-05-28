Военные моряки уничтожили 16 российских "шахедов"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Ранее пограничники показали, как сбили более 20 вражеских БпЛА на Севере и Юге Украины.