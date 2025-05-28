Военные моряки уничтожили 16 российских "шахедов"
Сегодня ночью, 28 мая, военные моряки сбили 16 вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Ранее пограничники показали, как сбили более 20 вражеских БпЛА на Севере и Юге Украины.
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