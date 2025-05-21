Від початку року РФ втратила 185 тисяч солдат, — Сирський

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У 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат. Українські воїни продовжують нищити ворога

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що Сили оборони України продовжують бити росіян по всій лінії фронту.

"185 000 — втрати окупантів від початку року. Кожен знищений російський загарбник — це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", — наголосив Олександр Сирський.

Головком оприлюднив свіжі кадри знищення загарбників.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 7 840 російських окупантів.