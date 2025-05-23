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23 травня 2025, 06:30

ВМС показали, як знищили російські дрони-розвідники

23 травня 2025, 06:30
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скріншот із відео
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Днями морські піхотинці зафільмували, як приземлили російські БпЛА-розвідники ZALA та Supercam

Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.

"Мінус два ворожих ZALA та Supercam. Дякую 38 бригаді морської піхоти Військово-Морських Сил за гарну роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знищили російський дрон-розвідник на Півдні України.

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