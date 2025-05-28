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28 мая 2025, 07:06

ВМС Украины рассказали об угрозе ракетных ударов с моря

28 мая 2025, 07:06
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иллюстративное фото: росСМИ
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В среду, 28 мая, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 суден, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 5 суден, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в В 2025 году русская армия потеряла 185 тысяч солдат.

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