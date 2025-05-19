Дрони СБУ знищили російську РЛС та обладнання на газовидобувних платформах у Чорному морі

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Спецпризначенці СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищили російську РЛС "Нева", а також склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Днями контррозвідка СБУ провела комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах. Зазначається, що два типи безпілотників продемонстрували ефективність парної роботи.

"Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на початку травня українські морські дрони збили два російські винищувачі Су-30 у Чорному морі.