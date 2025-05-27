00:31  27 травня
У Харкові невідомі обстріляли рейсовий автобус
00:06  27 травня
Загинули дві людини: у Києві судитимуть водія, який пʼяним врізався у тролейбус
21:35  26 травня
На Чернігівщині чоловік з ножем напав на ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 травня 2025, 04:50

В Україні зростають ціни на ріпак: які причини

27 травня 2025, 04:50
Читайте также на русском языке
Фото: Latifundist.com
Читайте также
на русском языке

На експортному ринку ріпак починає зростати. Те саме відбувається і на українському ринку

Про це повідомляє "АПК-Інформ", передає RegioNews.

На експортному ринку ріпак продовжує дорожчати. Це пояснюють високим попитом з боку експортерів. Вартість на умовах СРТ-порт варіювалася в досить широкому діапазоні та стартували від 510-515 USD/т.

На внутрішньому ринку в Україні ціни теж зростали. Це пояснюють високим попитом. При цьому пропозиція обмежена, вартість олійної на експортному напрямку зростає.

Слід зазначити, що рапс в Україні використовується у харчовій промисловості та виробництві біопалива. Зокрема, побічні продукти переробки ріпаку, такі як макуха і шрот, є чудовим кормом для тварин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання яблук в Україні. Якщо у квітні цього року середня вартість була приблизно 46,97 гривні за кілограм, то в травні середній показник уже 52,99 гривні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни
Цінники на цибулю знову змінились: скільки треба платити за кілограм
24 травня 2025, 01:30
В Україні подорожчали ягоди: які причини
21 травня 2025, 23:55
В Україні подорожчало вершкове масло: скільки тепер коштує пачка
21 травня 2025, 03:35
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Житель Нідерландів намагався незаконно вивезти з України 20 тисяч доларів
27 травня 2025, 05:36
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
27 травня 2025, 05:05
На Київщині судитимуть ділка, який продавав підроблені гривні та долари
27 травня 2025, 04:33
Пішов з життя український депутат, який був у трьох скликаннях ВР
27 травня 2025, 04:10
Українські дронарі знищили спостережні пункти та артилерію окупантів під Вовчанськом
27 травня 2025, 03:50
Піймали "на гарячому": киянка пропонувала військовозобов'язаному "вирішити питання" з розшуком
27 травня 2025, 03:30
Смертельна аварія під Києвом: позашляховик на смерть збив пішохода
27 травня 2025, 03:15
У Львові жінка вигадала хворобу дитини й отримала 300 тисяч гривень соцвиплат
27 травня 2025, 02:41
13 тисяч доларів за маршрут: на Львівщині затримали організатора незаконних мандрівок для ухилянтів
27 травня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »