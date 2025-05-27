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На експортному ринку ріпак починає зростати. Те саме відбувається і на українському ринку

Про це повідомляє "АПК-Інформ", передає RegioNews.

На експортному ринку ріпак продовжує дорожчати. Це пояснюють високим попитом з боку експортерів. Вартість на умовах СРТ-порт варіювалася в досить широкому діапазоні та стартували від 510-515 USD/т.

На внутрішньому ринку в Україні ціни теж зростали. Це пояснюють високим попитом. При цьому пропозиція обмежена, вартість олійної на експортному напрямку зростає.

Слід зазначити, що рапс в Україні використовується у харчовій промисловості та виробництві біопалива. Зокрема, побічні продукти переробки ріпаку, такі як макуха і шрот, є чудовим кормом для тварин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання яблук в Україні. Якщо у квітні цього року середня вартість була приблизно 46,97 гривні за кілограм, то в травні середній показник уже 52,99 гривні.