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22 травня 2025, 21:47

В Україні різко подорожчали яблука: скільки коштує кілограм

22 травня 2025, 21:47
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Ілюстративне фото
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В Україні зросла вартість яблук. Ціни досягли рекордних показників

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні в травні яблука подорожчали до рекордних показників. Ціни сягають 70 гривень за кілограм. При цьому у квітні цього року середня вартість була приблизно 46,97 гривні за кілограм, а в травні середній показник уже 52,99 гривні.

Таким чином, лише за місяць яблука подорожчали на більш ніж 12%. У травні минулого року середня ціна була 26,61 гривні, а нинішня динаміка демонструє майже двократне зростання — приблизно на 100% за рік.

Експерти пояснюють це низкою сезонних та економічних чинників. Зокрема, дефіцитом на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання ягід. Цьогоріч ринкова вартість ягід в Україні вже на майже 35% вища, аніж минулого року.

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